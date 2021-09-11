АПЛ. Триумфальное возвращение Роналду, первая победа Арсенала

Сегодня состоялись еще шесть матчей в рамках четвертого тура АПЛ. Криштиану Роналду в своем первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед» оформил дубль и принес победу над «Ньюкаслом». «Арсенал» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Норвич».
В центральном матче игрового дня «Манчестер Сити» на выезде минимально обыграл «Лестер», а Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте матча «Вест Хэма» против «Саутгемптона», но изменить исход встречи не смог – ничья 0:0.
«Арсенал» - «Норвич» - 1:0
Гол: Обамеянг 66
«Уотфорд» - «Вулверхэмптон» - 0:2
Голы: Сьерральта 74 (автогол), Хван Хи Чхан 83
«Саутгемптон» - «Вест Хэм» - 0:0
Удаление: Антонио (Вест Хэм) 90+5
«Брентфорд» - «Брайтон» - 0:1
Гол: Троссард 90
«Лестер» - «Манчестер Сити» - 0:1
Гол: Бернарду Силва 62
«Лестер» – Шмейхель, Кастань, Вестергор (Эванс, 61), Сеюнджю, Бертран, Олбрайтон, Барнс (Лукман, 73), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Ихеаначо, 73), Варди.
«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Габриэл Жезус (Фернандиньо, 84), Ферран Торрес (Стерлинг, 64).
Предупреждения: Родри (26), Лапорт (38), Сеюнджю (75).
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» - 4:1
Голы: Роналду 45+2, 62, Фернандеш 80, Лингард 90+2 – Манкильо 56
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу, Матич, Погба, Бруну Фернандеш (Марсьяль, 85), Санчо (Лингард, 66), Роналду, Гринвуд (ван де Бек, 85).
«Ньюкасл» – Вудмен, Манкильо (Мерфи, 77), Кларк (Льюис, 84), Ласселс, Хэйден, Ритчи, Альмирон, Лонгстафф, Уиллок (Хендрик, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Предупреждение: Погба (60).
Источник — Sport.ua
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Вообще не удивлюсь, если выиграет бобардирскую гонку спустя нескольких туров без него!) МАШИНА!!!
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