АПЛ. Кристал Пэлас в концовке разгромил Тоттенхэм

Четвертый тур АПЛ начался с сенсации. «Кристал Пэлас» в большинстве разгромил «Тоттенхэм» 3:0, забив все три гола в последние 15 минут матча.

«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» - 3:0

Голы: 1:0 – 76, пенальти Заа, 2:0 – 84 Эдуар, 3:0 – 90 Эдуар.

«Кристал Пэлас» – Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Миливоевич, 67), Макартур, Галлахер, Айю (Олисе, 86), Заа, Бентеке (Эдуар, 84).

«Тоттенхэм» – Льорис, Эмерсон, Дайер (Родон, 12), Танганга, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Уинкс (Дэвис, 60), Скипп, Кейн.

Предупреждения: Танганга (53), Заа (53), Лукас Моура (81), Галлахер (89).

Удаление: Танганга (58).

«Тоттенхэм» с 9 очками пока что остается лидером АПЛ, а «Кристал Пэлас» набрал 5 очков и поднялся на 11-е место.