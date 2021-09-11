4-й тур
Кристал Пэлас
3 : 0
Тоттенхэм
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Кристал Пэлас в концовке разгромил Тоттенхэм

Первое поражение «Шпор» в сезоне

  • 11.09.2021 16:38
  • 490 просмотров
  • 1 комментарий
АПЛ. Кристал Пэлас в концовке разгромил Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертый тур АПЛ начался с сенсации. «Кристал Пэлас» в большинстве разгромил «Тоттенхэм» 3:0, забив все три гола в последние 15 минут матча.

«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» - 3:0
Голы: 1:0 – 76, пенальти Заа, 2:0 – 84 Эдуар, 3:0 – 90 Эдуар.

«Кристал Пэлас» – Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Миливоевич, 67), Макартур, Галлахер, Айю (Олисе, 86), Заа, Бентеке (Эдуар, 84).

«Тоттенхэм» – Льорис, Эмерсон, Дайер (Родон, 12), Танганга, Регилон, Лукас Моура, Хейбьерг, Алли, Уинкс (Дэвис, 60), Скипп, Кейн.

Предупреждения: Танганга (53), Заа (53), Лукас Моура (81), Галлахер (89).

Удаление: Танганга (58).

«Тоттенхэм» с 9 очками пока что остается лидером АПЛ, а «Кристал Пэлас» набрал 5 очков и поднялся на 11-е место.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Primovocatus
    Primovocatus, 11.09.2021 17:05
    0
    Пока Кейн за Родину пот проливал, стекольщики набрались сил и наглости.))
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