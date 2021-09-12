«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм» в матче 4-го тура АПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
|76'
|ГОЛ ! С пенальти забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
|58'
|Japhet Tanganga (Тоттенхэм) получает красную карточку.
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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