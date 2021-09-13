В России уволили арбитра, который отобрал у Украины гол на Евро-2012

Российский футбольный союз уволил Виктора Кашшаи с должности главы судейского департамента, которую он занимал с 9 января 2020 года, из-за реструктуризации судейского корпуса.

Виктор Кашшаи, завершивший карьеру судьи в конце 2019 года, отметил: «Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане. С января 2020 года в РПЛ дебютировали 6 новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство.

Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: Евро-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу. Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин. Мы гордимся достигнутыми результатами».

Бывший арбитр печально известен украинским болельщикам из-за того, что не засчитал чистый гол Марко Девича в ворота Англии на Евро-2012.

Гол Марко Девича в ворота Англии на Евро-2012, который не засчитал Кашшаи