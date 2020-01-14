Кашшаи, не засчитавший гол Девича, возглавил судейский корпус в России

Венгр Виктор Кашшаи, бывший арбитр ФИФА, назначен главой судейского департамента Российского футбольного союза. Он печально известен украинским любителям футбола.

19 июня 2012 года он обслуживал матч Евро-2012 в Донецке между сборными Англии и Украины, который был решающим в группе. Венгерский арбитр на 62-й минуте матча сделал серьезную ошибку, не засчитав гол Марко Девича в ворота англичан.

В ноября 2018 года в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сіті» – «Шахтар» (6:0) Кашшаи допустил еще одну чудовищную ошибку, назначив пенальти, которого не было. Рахим Стерлинг красиво упал в штрафной горняков. Рефери подумал, что его сбил Матвиенко, и он назначил несправедливый 11-метровый, который реализовал Габриэл Жезус.

Экс-тренер киевского «Динамо» Борис Игнатьев сравнил назначение скандального Кашшаи на пост главы судейского корпуса с аналогичным событием в Украине с участием итальянца Пьерлуиджи Коллины:

«Мне сложно говорить о Кашшаи. Потому что я не знаю этого человека. Не знаю, что он умеет и как он себя поведет. Но я за то, что руководить судейским корпусом должен независимый человек. Важно, чтобы он был честным. У меня был перед глазами пример работы Пьерлуиджи Коллины в Украине. Мы в ту пору с Юрием Павловичем Семиным трудились в киевском «Динамо».

Итальянец не знал русского и украинского языков, но при этом очень четко выстраивал работу и высказывал свою позицию. Он действовал независимо от всего того, что происходит. Коллина не был вхож в эти институты, он не был знаком с этими судьями. Они его боялись и уважали. Если Кашшаи удастся выстроить работу таким же образом, то, по крайней мере, можно рассчитывать на добросовестное отношение судей к своей работе».