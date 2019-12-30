Скандальный судья Кашшаи завершает карьеру

Венгерский арбитр хочет заниматься другими вещами

  • 30.12.2019 07:58
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Скандальный судья Кашшаи завершает карьеру
© jatekvezetes.mlsz.hu. Виктор Кашшаи

Известный венгерский судья Виктор Кашшаи объявил, что завершает карьеру.

«Я завершаю карьеру арбитра и хочу получить новый вызов. Благодарю Федерацию и своих коллег, которые помогали мне, потому что без них я бы не добился успехов в судействе.
 
Не хотелось бы уходить из футбола. Я обучался спортивному менеджменту, так что надеюсь, что добьюсь результата и на этом поприще», - сказал Кашшаи.
 
44-летний Кашшаи работал арбитром с 1990-го года. Венгерский специалист получил статус ФИФА с 2003 года.
 
Украинским болельщикам он известен за матч Украины и Англии на Евро-2012, когда он не засчитал чистый гол Марко Девича.
 
А в 2018-м году он поставил спорный пенальти в ворота «Шахтера» в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
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