Скандальный судья Кашшаи завершает карьеру

Известный венгерский судья Виктор Кашшаи объявил, что завершает карьеру.
«Я завершаю карьеру арбитра и хочу получить новый вызов. Благодарю Федерацию и своих коллег, которые помогали мне, потому что без них я бы не добился успехов в судействе.
Не хотелось бы уходить из футбола. Я обучался спортивному менеджменту, так что надеюсь, что добьюсь результата и на этом поприще», - сказал Кашшаи.
44-летний Кашшаи работал арбитром с 1990-го года. Венгерский специалист получил статус ФИФА с 2003 года.
Украинским болельщикам он известен за матч Украины и Англии на Евро-2012, когда он не засчитал чистый гол Марко Девича.
А в 2018-м году он поставил спорный пенальти в ворота «Шахтера» в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
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