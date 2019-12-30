Скандальный судья Кашшаи завершает карьеру

Известный венгерский судья Виктор Кашшаи объявил, что завершает карьеру.

«Я завершаю карьеру арбитра и хочу получить новый вызов. Благодарю Федерацию и своих коллег, которые помогали мне, потому что без них я бы не добился успехов в судействе.

Не хотелось бы уходить из футбола. Я обучался спортивному менеджменту, так что надеюсь, что добьюсь результата и на этом поприще», - сказал Кашшаи.

44-летний Кашшаи работал арбитром с 1990-го года. Венгерский специалист получил статус ФИФА с 2003 года.

Украинским болельщикам он известен за матч Украины и Англии на Евро-2012, когда он не засчитал чистый гол Марко Девича.