Карло АНЧЕЛОТТИ: «Потенциал Реала в атаке просто невероятен»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу 5:2 над «Сельтой» в четвертом туре Ла Лиги:

«Игру все-таки нельзя назвать идеальной, но все прошло неплохо. Нам очень помогли болельщики. Нужно прибавлять в обороне, играть в защите лучше. Атака? Потенциал впереди просто невероятен.

Мы хорошо отреагировали на ситуацию и победили. Нужно найти баланс между обороной и атакой, собираемся все проанализировать. Азар не забил, но хорошо работал в тандеме с Бензема.

Камавинга? Парню нужно привыкнуть к партнерам. А Винисиус действовал очень эффективно. Сейчас бразилец демонстрирует реально высокий уровень, он стал хладнокровным перед воротами».