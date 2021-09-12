4-й тур
Реал Мадрид
5 : 2
Сельта
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трик Бензема. Реал забил 5 голов в ворота Сельты и стал лидером

«Реал» набрал 10 очков из 12 и вышел на первое место Ла Лиги

  • 12.09.2021 23:59
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Хет-трик Бензема. Реал забил 5 голов в ворота Сельты и стал лидером
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Реал» уверенно победил «Сельту» (5:2).

Хет-трик у победителей сделал Карим Бензема. «Реал» набрал 10 очков из 12 и вышел на первое место Ла Лиги.

Ла Лига. 4-й тур

«Реал»  «Сельта»  5:2

Голы: Бензема, 24, 46, 87 (пен), Винисиус Жуниор, Камавинга, 72 – Мина, 4, Серви, 31.

«Реал»: Куртуа, Начо, Карвахаль, Гутьеррес (Марселу, 89), Эдер Милитау, Модрич (Асенсио, 78), Каземиру, Вальверде, Бензема, Азар (Камавинга, 65), Винисиус Жуниор (Родригу, 89).

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Мурильо (Айду, 89), Галан, Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Аспас, Мина (Нолито, 63), Серви (Тиагу Гальярду, 63), Мендес (Солари, 52).

Предупреждения: Начо, 32. Мурильо, 43. Винисиус Жуниор, 55. Араухо, 62. Солари, 63.

Судья: Санчес Мартинес.

12 сентября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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