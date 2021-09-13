В матче 4-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле разгромил «Сельту» со счетом 5:2.
События матча
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Франко Серви (Сельта).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
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Источник — MEGOGO
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