В воскресенье, 12 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский «Реал» примет «Сельту». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Реал Мадрид»

«Сливочные» по окончании прошлого сезона получили нового главного тренера. Француза Зинедина Зидана, второе пришествие которого на пост наставника получилось менее удачным чем первое, заменил итальянец Карло Анчелотти. Под его руководством вице-чемпион Испании успел на выезде разгромить «Алавес» (4:1) и минимально победить «Бетис», а также потерять очки в поединке с «Леванте» (3:3) на старте чемпионата.

22-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин до сих пор не успел дебютировать за мадридский клуб в Ла Лиге, поскольку проигрывает конкуренцию звездному бельгийцу Тибо Куртуа. А в конце августа вратарь сборной Украины еще и сдал положительный тест на коронавирус, что сделало невозможным его участие в минувших матчах национальной команды.

«Сельта»

Клуб из города Виго в прошлом сезоне был близок к выходу в еврокубки, но все же финишировал на восьмом месте в турнирной таблице элитного дивизиона Испании. Отставание от «Вильярреала», занявшего седьмую итоговую строчку, составило лишь пять зачетных баллов.

В нынешнем сезоне «Сельта» стартовала неудачно – лишь одно очко в первых трех турах. В первом туре было поражение от мадридского «Атлетико» (1:2), затем ничья с «Осасуной» (0:0), а перед паузой на матчи сборных команда аргентинского специалиста Эдуардо Коудета минимально уступила «Атлетику» из Бильбао (1:2).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Реал Мадрид» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.39 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Карвахаль, Алаба, Милитао, Бэйл, Иско, Асенсио, Каземиро, Азар, Бензема, Винисиус.

«Сельта»: Дитуро – Домингес, Галан, Айду, Мальо, Мендес, Солари, Суарес, Бельтран, Аспас, Мина.

12 сентября, воскресенье