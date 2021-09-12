Серия А. Милан обыграл Лацио и возглавил таблицу

Сегодня «Милан» в одном из центральных поединков третьего тура Серии А дома одержал победу над «Лацио». Команда Стефано Пиоли пока что идет без потерь, и после победы над «Лацио» возглавила турнирную таблицу чемпионата Италии.

«Милан» - «Лацио» - 2:0

Голы: 1:0 – 45 Рафаэл Леау, 2:0 – 67 Ибрагимович.

«Милан» – Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Флоренци (Салемакерс, 61), Кессье (Бакайоко, 61; Беннасер, 74), Тонали, Ребич, Рафаэл Леау (Ибрагимович, 60), Браим Диас (Балло-Туре, 80).

«Лацио» – Рейна, Марушич (Ладзари, 64), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 74), Педро (Моро, 84), Иммобиле (Мурики, 84), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 64).

Предупреждения: Марушич (17), Рейна (45), Луис Альберто (45), Хюсай (57), Бакайоко (63).

Ранее «Интер» потерял очки в выездном матче с «Сампдорией».