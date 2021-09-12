Серия А. Интер впервые в сезоне потерял очки

Сегодня «Интер» в третьем туре Серии А на выезде не сумел обыграть «Сампдорию» - ничья 2:2. Для чемпионов Италии это первая потеря очков в сезоне – в первых двух турах они победили.

«Интер» дважды в матче выходил вперед, но дважды не сумел удержать преимущество. Заканчивали матч подопечные Симоне Индзаги в меньшинстве – Стефано Сенси получил травму, а все замены к тому моменту тренер гостей уже использовал.

«Сампдория» - «Интер» - 2:2

Голы: 0:1 – 18 Димарко, 1:1 – 33 Йосида, 1:2 – 44 Мартинес, 2:2 – 47 Ауджелло.

«Сампдория» – Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Кандрева, Дамсгор (Верре, 78), Адриен Силва (Торрегросса, 88), Торсбю, Квальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто.

«Интер» – Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Думфрис, 67), Перишич (Д'Амброзио, 54), Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 62).

Предупреждения: Брозович (22), Торсбю (35), Берешиньски (66), Колли (82), Адриен Силва (88), Джеко (89), Корреа (90), Видаль (90).

Вчера «Аталанта» дома проиграла «Фиорентине» 1:2.