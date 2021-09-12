3-й тур
Сампдория
2 : 2
Интер Милан
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Интер впервые в сезоне потерял очки

Чемпион Италии на выезде не сумели обыграть «Сампдорию»

  • 12.09.2021 15:45
  • 332 просмотра
  • 0 комментариев
Серия А. Интер впервые в сезоне потерял очки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Интер» в третьем туре Серии А на выезде не сумел обыграть «Сампдорию» - ничья 2:2. Для чемпионов Италии это первая потеря очков в сезоне – в первых двух турах они победили.

«Интер» дважды в матче выходил вперед, но дважды не сумел удержать преимущество. Заканчивали матч подопечные Симоне Индзаги в меньшинстве – Стефано Сенси получил травму, а все замены к тому моменту тренер гостей уже использовал.

«Сампдория» - «Интер» - 2:2
Голы: 0:1 – 18 Димарко, 1:1 – 33 Йосида, 1:2 – 44 Мартинес, 2:2 – 47 Ауджелло.

«Сампдория» – Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 78), Кандрева, Дамсгор (Верре, 78), Адриен Силва (Торрегросса, 88), Торсбю, Квальярелла (Аскильдсен, 68), Капуто.

«Интер» – Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Думфрис, 67), Перишич (Д'Амброзио, 54), Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 62).

Предупреждения: Брозович (22), Торсбю (35), Берешиньски (66), Колли (82), Адриен Силва (88), Джеко (89), Корреа (90), Видаль (90).

Вчера «Аталанта» дома проиграла «Фиорентине» 1:2.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности