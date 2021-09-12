Сегодня «Сампдория» в третьем туре Серии А дома отобрала очки у «Интера» - ничья 2:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Ауджелло (Сампдория).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Майя Йосида (Сампдория).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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