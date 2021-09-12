3-й тур
Сампдория
2 : 2
Интер Милан
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сампдория – Интер – 2:2. Чемпион теряет очки. Видео голов и обзор матча

Обзор матча третьего тура Серии А

  • 12.09.2021 16:47
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Сампдория – Интер – 2:2. Чемпион теряет очки. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Сампдория» в третьем туре Серии А дома отобрала очки у «Интера» - ничья 2:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
47' ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Ауджелло (Сампдория).
44' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
33' ГОЛ ! Мяч забил Майя Йосида (Сампдория).
18' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua

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