Малиновский не помог. Аталанта проиграла в матче с тремя пенальти

«Аталанта» в матче 3-го тура чемпионата Италии на своем поле проиграла «Фиорентине» со счетом 1:2. Все голы были забиты с пенальти.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме.

«Аталанта» набрала 4 очка и находится в середине таблице, у «Фиалок» 6 пунктов.

Чемпионат Италии. 3-й тур

Аталанта - Фиорентина 1:2

Голы: Сапата, 65 (с пен) - Влахович, 33 (с пен), 49 (с пен)

Аталанта: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста, Мейле (Госенс, 50), Пашалич (Иличич, 82), Фройлер, Миранчук (Малиновский, 50), Пессина (Копмейнерс, 85), Сапата (Пиколли, 82)

Фиорентина: Терракиано, Венути (Одриосола, 25), Миленкович, Игор, Бираги, Торрейра (Амрабат, 66), Бонавентура, Дункан (Кастровилли, 78), Кальехон (Гонсалес, 76), Соттил (Сапонара, 66), Влахович