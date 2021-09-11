3-й тур
Аталанта
1 : 2
Фиорентина
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Малиновский не помог. Аталанта проиграла в матче с тремя пенальти

Руслан вышел на замену

  • 11.09.2021 23:42
  • 523 просмотра
  • 2 комментария
Малиновский не помог. Аталанта проиграла в матче с тремя пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в матче 3-го тура чемпионата Италии на своем поле проиграла «Фиорентине» со счетом 1:2. Все голы были забиты с пенальти.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме.

«Аталанта» набрала 4 очка и находится в середине таблице, у «Фиалок» 6 пунктов.

Чемпионат Италии. 3-й тур

Аталанта - Фиорентина 1:2
Голы: Сапата, 65 (с пен) - Влахович, 33 (с пен), 49 (с пен)

Аталанта: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста, Мейле (Госенс, 50), Пашалич (Иличич, 82), Фройлер, Миранчук (Малиновский, 50), Пессина (Копмейнерс, 85), Сапата (Пиколли, 82)

Фиорентина: Терракиано, Венути (Одриосола, 25), Миленкович, Игор, Бираги, Торрейра (Амрабат, 66), Бонавентура, Дункан (Кастровилли, 78), Кальехон (Гонсалес, 76), Соттил (Сапонара, 66), Влахович

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Hedgehog.Serge
    online
    Hedgehog.Serge, 12.09.2021 00:04
    0
    Он помогал как мог, но после его классных передач и подач некоторые "деревья" мимо вратаря пробить не могут...
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 12.09.2021 00:01
    0
    Руслан не обиделся на Гасперини?
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