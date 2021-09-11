3-й тур
Аталанта
0 : 0
Фиорентина
11.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Аталанта - Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

«Богиня» обязана подтверждать статус фаворита поединка.

  • 11.09.2021 08:53
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Аталанта - Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 сентября, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» примет «Фиорентину». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Аталанта»

 

Команда Джан Пьеро Гасперини в текущей турнирной таблице Серии А располагается на 9 месте. В ее активе значится 4 очка после двух проведенных встреч. В стартовом туре сезона бергамаски на выезде обыграли «Торино» (2:1), а затем на своем поле не смогли подобрать ключи к воротам «Аталанты» - ничья 0:0.

Стоит вспомнить, что в рамках предсезонной летней подготовки команда провела 5 контрольных спаррингов, и стабильно положительными результатами в них не порадовала. «Аталанта» в «предсезонке» одержала 2 победы при одной ничьей и двух поражениях.

К предстоящему матчу «богиня» подходит не в оптимальном составе. Главная ее потеря – отсутствие нападающего Муриэля. Также точно не сыграет Хатебур. В свою очередь, под вопросом находится участие в поединке Пикколли и Сапаты.

«Фиорентина»

 

Подопечные Винченцо Итальяно в турнирном пелотоне итальянского чемпионата находятся по соседству с «Аталантой». Они десятые, имея в активе 3 очка. Стартовали «фиалки» с гостевого поражения от «Ромы» (1:3), а после этого на своем поле обыграли «Торино» (2:1).

Заметим, что в новый сезон в Италии «Фиорентина» вошла не матчами в чемпионате, а поединком в 1/32 финала розыгрыша национального кубка. Противостоял ей клуб «Козенца», а игра состоялась во Флоренции. Хозяева поля со скромным представителем Серии В обошли не очень гостеприимно, и одержали крупную победу – 4:0.

В отличие от бергамасков, у «фиолетовых», по сути, нет никаких кадровых проблем. На настоящий момент под вопросом на игру находится только Черофолини. Все остальные игроки под рукой у Итальяно.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.58 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

Аталанта: Муссо – Толои, Паломино, Джимсити, Мехле, Фройлер, Пашалич, Госенс, Пессина, Малиновский, Иличич.

Фиорентина: Драговски – Венути, Миленкович, Игор, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Кастровилли, Кальехон, Соттиль, Влахович.

11 сентября, суббота

«Аталанта» – «Фиорентина»
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д’Италия». 21:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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