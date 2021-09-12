В воскресенье, 12 сентября, в Милане на стадионе «Сан Сиро» состоится матч третьего тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Милан» и римский «Лацио». Стартовый свисток рефери Даниэле Киффи из Падуи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Милан

«Россонери» стали редким примером топ-коллектива из Италии, которому в подошедшее к концу межсезонье не пришло в голову сменить своего главного тренера. Да и предпосылок, скажем прямо, к этому у Стефано Пиоли не было, так как команда впервые за девять лет финишировала на второй строчке турнирной таблицы, что стало возможным уже по ходу второго года работы итальянского наставника. Многие могут справедливо отметить, что «Милан» в конечном итоге мог занять и наиболее приличную позицию, однако и такой результат на фактическом мелководье образца предыдущих лет стоит воспринимать как незаурядное событие.

В новый футбольный год «красно-черные» зашли с явными амбициями наверстать упущенное, и вполне соответствовали этим задачам в стартовых двух турах. Генуэзская «Сампдория» (1:0) и сардинский «Кальяри» (4:1) получили необходимое количество мячей в свои ворота, а сам «Милан» беззаботно присоединился ко группе лидеров, которая так и норовит распасться. В предстоящей игре перед командой Пиоли также будет стоять и еще одна крайне важная задача – необходимо компенсировать поражение в конце прошлого сезона (0:3).

Лацио

Концовка прошлого сезона у «орлов» получилось несколько смазанной, поэтому итоговое шестое место было лишь слабым утешением для них на фоне успехов главных конкурентов. Однако, это совершенно не помешало Симоне Индзаги пойти на повышение, ведь именно так можно назвать его трансфер в стан действующего чемпиона страны, миланского «Интера», несмотря на все те трудности, с которыми «змеи» столкнулись в минувшее межсезонье. Шестилетний этап под руководством одного наставника подошел к концу, а сейчас уже вовсю начался новый – Маурицио Сарри никогда не был подарком из-за своего характера, однако с его прибытием в Рим связывают большие перспективы для «Лацио».

«Бьянкочелести» провели внушительную трансферную кампанию, направленную на омоложение кадровой обоймы при параллельном ее перестроении под нужды футбола нового наставника. Как минимум, Сарри играет по схеме с четырьмя защитниками, что уже немало меняло в списке потребностей римлян на новый сезон. На первых порах получается неплохо – «Лацио» достиг максимальных результатов в двух сыгранных матчах против «Эмполи» (3:1) и «Специи» (6:1), играет в яркий атакующий футбол, и еще не успел столкнуться с проблемами, к которым рано или поздно приходили все предыдущие команды Сарри.

Ориентировочные составы

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия – Тонали, Кессье – Ребич, Диас, Салемакерс – Леау.

«Лацио»: Рейна – Хисай, Ачерби, Патрик, Лейва – Милинкович-Савич, А. Андерсон, Луис Альберто – Ф. Андерсон, Иммобиле, Педро.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что команды проведут результативный поединок, фаворитом на победу в котором станет коллектив Стефано Пиоли. Нашей ставкой будет позиция – «Милан» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45 по линии Parimatch.

12 сентября, воскресенье