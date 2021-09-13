В матче 3-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 2:0.
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.