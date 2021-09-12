4-й тур
Лидс
0 : 3
Ливерпуль
12.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль разгромил Лидс, Салах забил 100-й гол в АПЛ

«Красные» одержали уверенную победу на выезде

  • 12.09.2021 20:44
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Ливерпуль разгромил Лидс, Салах забил 100-й гол в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Ливерпуль» в четвертом туре АПЛ на выезде разгромил «Лидс» со счетом 3:0. Мохамед Салах забил свой юбилейный, сотый гол в АПЛ. С 60-й минуты хозяева играли в меньшинстве – за брутальный фол на Харви Эллиотте был удален Паскаль Стрейк.

«Лидс» - «Ливерпуль» - 0:3
Голы: 0:1 – 20 Салах, 0:2 – 50 Фабиньо, 0:3 – 90 Мане.

«Лидс» – Мелье, Эйлинг, Купер, Льоренте (Стрейк, 33), Фирпо, Даллас, Харрисон (Джеймс, 68), Филлипс, Рафинья, Родриго (Робертс, 46), Бэмфорд.

«Ливерпуль» – Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Кейта, 90), Фабиньо, Эллиотт (Хендерсон, 63), Салах, Мане, Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82).

Предупреждения: Купер (12), Фабиньо (16), Льоренте (30).

Удаление: Стрейк (60).

Вчера «Челси» дома разгромил «Астон Виллу».

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Источник — Sport.ua

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