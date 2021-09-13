В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс» со счетом 3:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|60'
|Игрок команды Лидс получает красную карточку.
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиньо (Ливерпуль).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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