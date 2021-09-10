4-й тур
Лидс
0 : 0
Ливерпуль
12.09.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Лидс – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Хозяевам будет очень непросто зацепиться за очки

  • 10.09.2021 13:37
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Лидс – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лидс» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

«Лидс»

 

Прошлый сезон «павлины» завершили на девятом месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, остановившись на расстоянии четырех очков от зоны еврокубков. Если учесть, что тот чемпионат был для «Лидса» первым после возвращения в Премьер-лигу, результат очень неплохой.

Теперь «белые» намерены замахнуться еще выше, но старт нового чемпионата им пока не удается. В первом туре «Лидс» на выезде разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:5), а затем сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Бернли» (1:1). Впереди матч с вице-чемпионом Англии, где будет очень непросто не только одержать первую победу в сезоне, но и просто зацепиться за очки.

«Ливерпуль»

 

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить чемпионский титул. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 12 очков – расстояние четырех побед.

Перед международной паузой «Ливерпуль» в новом чемпионате успел потерять очки в поединке с «Челси» (1:1), однако если учесть, что лондонский клуб является действующим обладателем Лиги чемпионов, такой результат вполне приемлемый. А перед этим подопечные Клоппа победили «Норвич» (3:0) и «Бернли» (2:0), благодаря чему с 7 очками в активе занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.81 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Лидс»: Мелье – Льоренте, Купер, Эйлинг, Страйк, Даллас, Шеклтон, Филлипс, Харрисон, Бэмфорд, Диас.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Алькантара, Фабиньо, Мане, Жота, Салах.

12 сентября, воскресенье

«Лидс» – «Ливерпуль»
Лидс. Стадион «Элланд Роуд». 18:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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