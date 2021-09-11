4-й тур
Челси
3 : 0
Астон Вилла
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Челси разгромил Астон Виллу, Лукаку оформил дубль

«Синие» догнали «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице

  • 11.09.2021 21:29
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  • 1 комментарий
АПЛ. Челси разгромил Астон Виллу, Лукаку оформил дубль
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Челси» в матче четвертого тура АПЛ дома уверенно обыграл «Астон Виллу» - 3:0. Дублем отличился Ромелу Лукаку, гол + пас на счету хорватского хавбека Матео Ковачича.

«Челси» - «Астон Вилла» - 3:0
Голы: Лукаку 15, 90+3 Ковачич 49

«Челси» – Менди, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Ковачич, Сауль (Жоржиньо, 46), Зиеш, Хавертц (Аспиликуэта, 64), Хадсон-Одои (Вернер, 82), Лукаку.

«Астон Вилла» – Стир, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Рэмзи (Бэйли, 56), Кэш, Ингз (Траоре, 69), Уоткинс.

Предупреждения: Рэмзи (8), Мингз (28), Алонсо (61), МакГинн (90), Таргетт (90)

Благодаря этой победе «Челси» набрал 10 очков и теперь делит лидерство с «Манчестер Юнайтед», который ранее разгромил «Ньюкасл».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kievforever
    online
    Kievforever, 11.09.2021 21:34
    +1
    Нас ждёт один из самых интересных сезонов АПЛ за последние годы, все топ команды готовы бороться за чемпионство
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