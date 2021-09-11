АПЛ. Челси разгромил Астон Виллу, Лукаку оформил дубль

Сегодня «Челси» в матче четвертого тура АПЛ дома уверенно обыграл «Астон Виллу» - 3:0. Дублем отличился Ромелу Лукаку, гол + пас на счету хорватского хавбека Матео Ковачича.
«Челси» - «Астон Вилла» - 3:0
Голы: Лукаку 15, 90+3 Ковачич 49
«Челси» – Менди, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Ковачич, Сауль (Жоржиньо, 46), Зиеш, Хавертц (Аспиликуэта, 64), Хадсон-Одои (Вернер, 82), Лукаку.
«Астон Вилла» – Стир, Мингз, Туанзебе, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 80), Рэмзи (Бэйли, 56), Кэш, Ингз (Траоре, 69), Уоткинс.
Предупреждения: Рэмзи (8), Мингз (28), Алонсо (61), МакГинн (90), Таргетт (90)
Благодаря этой победе «Челси» набрал 10 очков и теперь делит лидерство с «Манчестер Юнайтед», который ранее разгромил «Ньюкасл».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.