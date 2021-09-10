В субботу, 11 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне вместимостью 42 055 зрителей состоится матч четвертого тура английской Премьер-лиги между местным «Челси» и «Астон Виллой». Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

«Челси»

«Аристократы» отлично начали новый сезон. Сначала победители Лиги чемпионов в серии пенальти переиграли «Вильярреал» и взяли Суперкубок УЕФА, а затем принялись и за чемпионат. Подопечные Томаса Тухеля имеют в своем активе семь очков – они победили «Кристал Пэлас» и «Арсенал», а также сыграли вничью против «Ливерпуля». Если «Челси» продолжит показывать такой же футбол, то именно лондонцы будут одними из главных претендентов на трофей.

Матчи после сборных всегда сложны, поскольку игроки не тренируются вместе и находятся в разной степени готовности. В случае с «Челси» важен еще тот факт, что уже во вторник «синим» предстоит провести первый поединок в Лиге чемпионов против питерского «Зенита». Также в их группе находятся «Ювентус» и «Мальме».

Из кадровых проблем команды Тухеля отметим защитную линию. Не помогут «аристократам» в этой встрече Тьяго Силва и Рис Джеймс. Также под вопросом участие во встрече футболистов, которые получили микротравмы в сборных. Это Нголо Канте, Кристиан Пулишич и Ромелу Лукаку.

«Астон Вилла»

Команда Дина Смита стартовала в новом сезоне не столь ярко. «Львы» проиграли «Уотфорду», победили «Ньюкасл» и сыграли вничью с «Брентфордом». В итоге в активе «вилланов» четыре очка и одиннадцатое место. «Астон Вилла» всегда была крепким середняком Премьер-лиги. Думается, что в этом сезоне будет тоже самое.

Также команда из Бирмингема уже успела провести один матч на Кубок английской лиги. Подопечные Смита на выезде не оставили шансов скромному «Барроу» и вышли в 1/16 финала турнира, где сыграют как раз против «Челси».

У «Астон Виллы» есть существенные кадровые проблемы. Не примут участие в матче Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли, Кейнан Дэвис, Эмилиано Мартинес, Джейкоб Рэмзи, Морган Сансон и Трезеге. Также под большим вопросом выход на поле Эзри Консы и Бертрана Траоре. Существенные потери.

История встреч

Соперники провели между собой уже 156 матчей. Небольшое преимущество на стороне «Челси», который выиграл 63 поединка. 58 викторий у «Астон Виллы» и 35 ничейных результатов.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Чалоба, Маунт, Хаверц, Вернер.

«Астон Вилла»: Стир, Кэш, Таргетт, Туанзебе, Хос, Луис, Янг, Эль-Гази, Чуквуэмека, Уоткинс, Ингс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.32 по линии Parimatch.

11 сентября, суббота