«Челси» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» в рамках четвертого тура АПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Челси).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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