Радукану заработала самое большое количество очков в истории за один турнир

Британская теннисистка Эмма Радукану заработала за победу в рамках Открытого чемпионата США по теннису 2040 очков.
Дело в том, что рейтинговые баллы за прохождение квалификации (40) будут добавлены к стандартным двум тысячам, которые получает победитель Grand Slam. Это самое большое количество очков, которое когда-либо выигрывали в рамках одного турнира.
Отметим, что Радукану стала первой теннисисткой из квалификации, которой удалось выиграть турнир Большого шлема. Также она стала самой низкорейтинговой спортсменкой, добывшей титул.
Источник — Sport.ua
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