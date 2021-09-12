Радукану заработала самое большое количество очков в истории за один турнир

Британская теннисистка Эмма Радукану заработала за победу в рамках Открытого чемпионата США по теннису 2040 очков.



Дело в том, что рейтинговые баллы за прохождение квалификации (40) будут добавлены к стандартным двум тысячам, которые получает победитель Grand Slam. Это самое большое количество очков, которое когда-либо выигрывали в рамках одного турнира.



Отметим, что Радукану стала первой теннисисткой из квалификации, которой удалось выиграть турнир Большого шлема. Также она стала самой низкорейтинговой спортсменкой, добывшей титул.