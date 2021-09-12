Радукану заработала самое большое количество очков в истории за один турнир

Британка стартовала в квалификации и получит еще 40 очков дополнительно

  • 12.09.2021 15:10
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Радукану заработала самое большое количество очков в истории за один турнир
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Британская теннисистка Эмма Радукану заработала за победу в рамках Открытого чемпионата США по теннису 2040 очков. 
 
Дело в том, что рейтинговые баллы за прохождение квалификации (40) будут добавлены к стандартным двум тысячам, которые получает победитель Grand Slam. Это самое большое количество очков, которое когда-либо выигрывали в рамках одного турнира.
 
Отметим, что Радукану стала первой теннисисткой из квалификации, которой удалось выиграть турнир Большого шлема. Также она стала самой низкорейтинговой спортсменкой, добывшей титул.

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Источник — Sport.ua

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