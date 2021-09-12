Радукану стала победительницей турнира БШ с наименьшим рейтингом

Британская теннисистка Эмма Радукану (№150 WTA) стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису.
В финале 18-летняя спортсменка обыграла 19-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (№73 WTA).
Радукану стала первой теннисисткой с таким низким рейтингом, которая выиграла турнир Большого шлема. Британка побила рекорд американки Слоан Стивенс, которая выиграла US Open, находясь на 83-й строчке мирового рейтинга.
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Источник — Twitter
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