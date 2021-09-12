Польша – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 сентября в 10:45 матч за 7-е место в Евролиге 2021 в Португалии

  • 12.09.2021 07:35
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Польша – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

12 сентября в 10:45 сборная Украины по пляжному футболу проводит матч за 7-е место в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.

В первом туре подопечные Николая Костенко проиграли сборной Португалии (5:7), а затем потерпели поражение от Италии (3:5), не удалось набрать очки и в игре с Швейцарией (6:7).

Заняв последнее место в группе, 12 сентября сине-желтые в матче за 7-е место сыграют с Польшей.

Польша – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом игры.

Евролига 2021. Турнирные таблицы группового раунда

Стыковые матчи, 12 сентября

  • 10:45. За 7 место. Украина – Польша
  • 14:45. За 5 место. Швейцария – Россия
  • 16:00. За 3 место. Италия – Испания
  • 20:00. За 1 место. Португалия – Беларусь
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Источник — Sport.ua

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