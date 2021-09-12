12 сентября в 10:45 сборная Украины по пляжному футболу проводит матч за 7-е место в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.
В первом туре подопечные Николая Костенко проиграли сборной Португалии (5:7), а затем потерпели поражение от Италии (3:5), не удалось набрать очки и в игре с Швейцарией (6:7).
Заняв последнее место в группе, 12 сентября сине-желтые в матче за 7-е место сыграют с Польшей.
Польша – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом игры.
Евролига 2021. Турнирные таблицы группового раунда
Стыковые матчи, 12 сентября
- 10:45. За 7 место. Украина – Польша
- 14:45. За 5 место. Швейцария – Россия
- 16:00. За 3 место. Италия – Испания
- 20:00. За 1 место. Португалия – Беларусь
Источник — Sport.ua
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