12 сентября в 10:45 сборная Украины по пляжному футболу проводит матч за 7-е место в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.

В первом туре подопечные Николая Костенко проиграли сборной Португалии (5:7), а затем потерпели поражение от Италии (3:5), не удалось набрать очки и в игре с Швейцарией (6:7).

Заняв последнее место в группе, 12 сентября сине-желтые в матче за 7-е место сыграют с Польшей.

Польша – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом игры.

Евролига 2021. Турнирные таблицы группового раунда

Стыковые матчи, 12 сентября