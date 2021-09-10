Италия – Украина – 5:3. Красивый гол Зборовского через себя. Видеообзор

Второе поражение потерпели украинцы в Суперфинале Евролиги-2021 в Португалии

  • 10.09.2021 20:47
  • 2836 просмотров
  • 0 комментариев
Италия – Украина – 5:3. Красивый гол Зборовского через себя. Видеообзор
© УАФ

Сборная Украины по пляжному футболу уступила и во втором своем поединке в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.

После поражения от португальцев днем ​​ранее (5:7) подопечные Николая Костенко встречались со сборной Италии. В первом периоде сине-желтые сыграли с соперником на равных. На гол Эммануэле Зурло ответил забитым мячом Олег Зборовский.

Решила судьбу встречи вторая 12-минутка. Сначала Дмитрий Войтенко головой срезал мяч в собственные ворота, а затем Зурло и Гори довели счет до 4:1.

Третий период стал лучшим для украинской команды, но спасти встречу ей не удалось. Два гола в исполнении Зборовского и Войтенко и мяч Гори подвели итог противостояния – 5:3 в пользу итальянцев.

11 сентября сборная Украины сыграет со Швейцарией в 3-м туре группового раунда.

Суперфинал Евролиги-2021. Группа 2

Италия  Украина  5:3

Голы: Зурло (5, 16), Войтенко (13 автогол), Гори (19, 25) – Зборовский (11, 30), Войтенко (35).

Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.

Италия – Украина – 5:3. Красивый гол Зборовского через себя. Видеообзор матча

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности