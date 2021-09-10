Сборная Украины по пляжному футболу уступила и во втором своем поединке в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.

После поражения от португальцев днем ​​ранее (5:7) подопечные Николая Костенко встречались со сборной Италии. В первом периоде сине-желтые сыграли с соперником на равных. На гол Эммануэле Зурло ответил забитым мячом Олег Зборовский.

Решила судьбу встречи вторая 12-минутка. Сначала Дмитрий Войтенко головой срезал мяч в собственные ворота, а затем Зурло и Гори довели счет до 4:1.

Третий период стал лучшим для украинской команды, но спасти встречу ей не удалось. Два гола в исполнении Зборовского и Войтенко и мяч Гори подвели итог противостояния – 5:3 в пользу итальянцев.

11 сентября сборная Украины сыграет со Швейцарией в 3-м туре группового раунда.

Суперфинал Евролиги-2021. Группа 2

Италия – Украина – 5:3

Голы: Зурло (5, 16), Войтенко (13 автогол), Гори (19, 25) – Зборовский (11, 30), Войтенко (35).

Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.

Италия – Украина – 5:3. Красивый гол Зборовского через себя. Видеообзор матча