10 сентября в 15:15 сборная Украины по пляжному футболу проводит свой 2-й поединок в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.
В первом туре подопечные Николая Костенко проиграли сборной Португалии (5:7), а сборная Италии уверенно переиграла Швейцарию – 7:3.
10 сентября сине-желтые во втором своем поединке Суперфинала Евролиги играют с Италией.
Италия – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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