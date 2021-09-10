Украина – Португалия – 5:7. Неудача на старте Евролиги по пляжному футболу

9 сентября сборная Украины по пляжному футболу провела свой первый поединок в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.
Подопечные Николая Костенко встречались с командой, занимающей второе место в мировом рейтинге, – сборной Португалии. Первый период в матче остался за хозяевами соревнований, которые вышли вперед усилиями Джордана.
Вторая 12-минутка получилась, на удивление, результативной. В ней украинцы и португальцы забили друг другу по 4 мяча, и перед последним периодом подопечные Марио Нарсизо были впереди – 5:4. В третьем периоде команды сначала обменялись голами, а на последних секундах португальцы поставили точку – 7:5 в их пользу.
В другом поединке в группе сборная Италии уверенно переиграла Швейцарию – 7:3. 10 сентября сине-желтые во втором своем поединке Суперфинала Евролиги сыграют со Швейцарией.
Суперфинал Евролиги 2021
Группа 2, 1-й тур, 9 сентября
Украина – Португалия – 5:7
Голы: Войтенко (16), Корнийчук (20), Щерица (20, с пенальти, 34), Пашко (23) – Джордан (1, 16, с пенальти, 36), Мартинс (15, 24, 27), Сантуш ( 22).
Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.
Удаление: Гладченко (9), Щерица (36).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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