Украина – Португалия – 5:7. Неудача на старте Евролиги по пляжному футболу

9 сентября сборная Украины по пляжному футболу провела свой первый поединок в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.

Подопечные Николая Костенко встречались с командой, занимающей второе место в мировом рейтинге, – сборной Португалии. Первый период в матче остался за хозяевами соревнований, которые вышли вперед усилиями Джордана.

Вторая 12-минутка получилась, на удивление, результативной. В ней украинцы и португальцы забили друг другу по 4 мяча, и перед последним периодом подопечные Марио Нарсизо были впереди – 5:4. В третьем периоде команды сначала обменялись голами, а на последних секундах португальцы поставили точку – 7:5 в их пользу.

В другом поединке в группе сборная Италии уверенно переиграла Швейцарию – 7:3. 10 сентября сине-желтые во втором своем поединке Суперфинала Евролиги сыграют со Швейцарией.

Суперфинал Евролиги 2021

Группа 2, 1-й тур, 9 сентября

Украина – Португалия – 5:7

Голы: Войтенко (16), Корнийчук (20), Щерица (20, с пенальти, 34), Пашко (23) – Джордан (1, 16, с пенальти, 36), Мартинс (15, 24, 27), Сантуш ( 22).

Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.

Удаление: Гладченко (9), Щерица (36).