Швейцария – Украина – 7:6. Шедевр Зборовского ударом через себя. Видеообзор

После трех поражений украинцы будут играть в матче за 7-е место Евролиги-2021

  • 11.09.2021 20:17
  • 1253 просмотра
  • 2 комментария
Швейцария – Украина – 7:6. Шедевр Зборовского ударом через себя. Видеообзор
© УАФ

Сборная Украины по пляжному футболу провела свой последний поединок в групповом раунде Суперфинала Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош. После поражений в первых двух матчах от Португалии (5:7) и Италии (3:5) подопечные Николая Костенко встречались со сборной Швейцарии.

Начало поединка был оглушающим для сине-желтых. На 1-й минуте Станкович открыл счет, затем автоголом отличился Юрий Щерица, да еще и получил красную карточку Андрей Пашко. Однако украинцы не стушевались и до конца первого периода отыгрались усилиями Олега Зборовского и Андрея Борсука.

Во второй 12-минутке швейцарцы были явно лучше. Голы Станковича и Борера (дубль) команда не компенсировала забитым мячом Олега Зборовского. В третьем периоде на два мяча соперника сине-желтые ответили тремя, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти поединок. Финальный свисток зафиксировал результат матча – 7:6 в пользу Швейцарии.

В итоге подопечные Николая Костенко заняли четвертое место в группе 2 и теперь будут бороться в плей-офф за 7-е место.

Суперфинал Евролиги-2021. Группа 2

Швейцария – Украина – 7:6

Голы: Станкович (1, 14, 35), Щерица (1, автогол), Борер (14, 24), Ходель (32) – Зборовский (2, 13), А. Борсук (8), И. Борсук (30), Щерица (33), Войтенко (36).

Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.

Удаления: Пашко (1), Зборовский (11).

Швейцария – Украина – 7:6. Шедевр Зборовского ударом через себя. Видеообзор

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PETP0
    online
    PETP0, 11.09.2021 20:55
    0
    пересмотрел обзор, вот такие поражения можно называть позорными. Воротник у нас просто днище.
    Ссылка
    PETP0
    online
    PETP0, 11.09.2021 20:52
    0
    Пике продолжается.
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