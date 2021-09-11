Сборная Украины по пляжному футболу провела свой последний поединок в групповом раунде Суперфинала Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош. После поражений в первых двух матчах от Португалии (5:7) и Италии (3:5) подопечные Николая Костенко встречались со сборной Швейцарии.

Начало поединка был оглушающим для сине-желтых. На 1-й минуте Станкович открыл счет, затем автоголом отличился Юрий Щерица, да еще и получил красную карточку Андрей Пашко. Однако украинцы не стушевались и до конца первого периода отыгрались усилиями Олега Зборовского и Андрея Борсука.

Во второй 12-минутке швейцарцы были явно лучше. Голы Станковича и Борера (дубль) команда не компенсировала забитым мячом Олега Зборовского. В третьем периоде на два мяча соперника сине-желтые ответили тремя, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти поединок. Финальный свисток зафиксировал результат матча – 7:6 в пользу Швейцарии.

В итоге подопечные Николая Костенко заняли четвертое место в группе 2 и теперь будут бороться в плей-офф за 7-е место.

Суперфинал Евролиги-2021. Группа 2

Швейцария – Украина – 7:6

Голы: Станкович (1, 14, 35), Щерица (1, автогол), Борер (14, 24), Ходель (32) – Зборовский (2, 13), А. Борсук (8), И. Борсук (30), Щерица (33), Войтенко (36).

Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотний, Медвидь, Войток.

Удаления: Пашко (1), Зборовский (11).

Швейцария – Украина – 7:6. Шедевр Зборовского ударом через себя. Видеообзор