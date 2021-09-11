11 сентября в 15:15 сборная Украины по пляжному футболу проводит свой 3-й поединок в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.
В первом туре подопечные Николая Костенко проиграли сборной Португалии (5:7), а затем потерпели поражение от Италии (3:5).
11 сентября сине-желтые в третьем своем поединке Суперфинала Евролиги играют с Швейцарией.
Швейцария – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирные таблицы после 2-го тура
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Типа его не было!!!
Почему???
/
(Ссылку ТОЛЬКО НЕ ПРОПУСКАЕТ в этом сообщении, -запрещённый url. !!!)
Скопируйте первый абзац в поиске!
Завершился ЧМ-2021 по пляжному футболу, который бойкотировала Украина.
Сенсационно выступила Япония, в игре за бронзу Швейцария переиграла Сенегал
/
Название статьи есть, ссылка есть.
А статьи нет, ошибка 404.
Почему ??? Неудобно получилось?
Цензура? Кому-то невыгодно?
/
Или Страх быть заклеванным? ￼
В 1/4 обыграли с рекордным 10:1 Уругвай.
В 1/2 проиграли по пенальти РФ.
За третье победили Сенегал 9:7.
/
А ведь не их месте МОГЛА БЫТЬ УКРАИНА!!!!
Страдают только спортсмены.
Пожалуйста, пример:
ШВЕЙЦАРИЯ стала БРОНЗОВЫМ призером ЧМ 2021 по пляжному футболу. Вели в полуфинале за 19с до конца, но проиграли будущим чемпионам РФ.
/
А вот Вам таблетка для памяти:
euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 21:26-1
Швейцария:
"Україна!
Щиро дякуємо тобi за путівку на чемпiонат свiту 2021 !!!"
/
В футбольном ПРОТИВОСТОЯНИИ Швейцария - Украина 2:0 в пользу швейцаров, которые нас ни раз не победили...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.