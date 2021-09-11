Швейцария – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 сентября в 15:15 матч 2-го тура Суперфинала Евролиги 2021

  • 11.09.2021 15:18
  • 2484 просмотра
  • 4 комментария
Швейцария – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 сентября в 15:15 сборная Украины по пляжному футболу проводит свой 3-й поединок в Суперфинале Евролиги-2021, который проходит в португальском городке Фигейра-да-Фош.

В первом туре подопечные Николая Костенко проиграли сборной Португалии (5:7), а затем потерпели поражение от Италии (3:5).

11 сентября сине-желтые в третьем своем поединке Суперфинала Евролиги играют с Швейцарией.

Швейцария – Украина. Евролига 2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирные таблицы после 2-го тура

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 11.09.2021 16:14
    -1
    Кстати, новость про чемпионат мира по пляжному спорЮа решило не выкладывать.
    Типа его не было!!!
    Почему???
    /
    (Ссылку ТОЛЬКО НЕ ПРОПУСКАЕТ в этом сообщении, -запрещённый url. !!!)
    Скопируйте первый абзац в поиске!
    Завершился ЧМ-2021 по пляжному футболу, который бойкотировала Украина.
    Сенсационно выступила Япония, в игре за бронзу Швейцария переиграла Сенегал
    /
    Название статьи есть, ссылка есть.
    А статьи нет, ошибка 404.
    Почему ??? Неудобно получилось?
    Цензура? Кому-то невыгодно?
    /
    Или Страх быть заклеванным? ￼
    Ссылка
    VITASS
    online
    VITASS, 11.09.2021 15:58
    +1
    я так понимаю судьи побеждают?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 11.09.2021 15:45
    +1
    В группе на ЧМ ШВЕЙЦАРИЯ обыграла по пенальти Бразилию и выиграла группу.
    В 1/4 обыграли с рекордным 10:1 Уругвай.
    В 1/2 проиграли по пенальти РФ.
    За третье победили Сенегал 9:7.
    /
    А ведь не их месте МОГЛА БЫТЬ УКРАИНА!!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 11.09.2021 15:43
    +1
    "Бойкоты Олимпиады" ни к чему не приводят.
    Страдают только спортсмены.
    Пожалуйста, пример:
    ШВЕЙЦАРИЯ стала БРОНЗОВЫМ призером ЧМ 2021 по пляжному футболу. Вели в полуфинале за 19с до конца, но проиграли будущим чемпионам РФ.
    /
    А вот Вам таблетка для памяти:
    euro2012_za_2012euro, 06.07.2021 21:26-1
    Швейцария:
    "Україна!
    Щиро дякуємо тобi за путівку на чемпiонат свiту 2021 !!!"
    /
    В футбольном ПРОТИВОСТОЯНИИ Швейцария - Украина 2:0 в пользу швейцаров, которые нас ни раз не победили...
    Ссылка
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