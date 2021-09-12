Новак Джокович – Даниил Медведев. Прогноз и анонс финала US Open

Двенадцатого сентября состоится финальный поединок в рамках одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису. В матче за титул сойдутся лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии и второй номер посева Даниил Медведев из России. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
Награда за победу в матче составляет 800 рейтинговых очков и $1,250,000 в дополнение к $1,250,000 и 1200 очков, которые уже заработаны. Оба теннисиста останутся на своих местах при любом исходе встречи. Это будет 31-й финал ТБШ для Джоковича и девятый в Нью-Йорке. Ранее он проиграл здесь пять матчей за титул – столько же, как и на остальных Шлемах вместе взятых. Медведев во второй раз сразится за титул на американском мейджоре, также у него был еще один финал в Австралии. Побед пока не было.
Новак Джокович
Сербский теннисист приехал на турнир с четкой целью – собрать календарный Большой шлем. У мужчин подобное в последний раз удавалось Роду Лейверу еще в 1962 году. С тех пор больше трех титул за год никто не выигрывал. Единственный раз до этого Новак играл в четырех финалах ТБШ в течение одного сезона в 2015 году, но в Париже его остановил Рафаэль Надаль.
Благодаря выходу в финал Джокович сравнялся по количеству матчей за титул на турнирах Grand Slam с Роджером Федерером, но побед у них пока равное количество – по 20. Столько же имеет и Рафаэль Надаль. По ходу соревнований серб еще и превзошел швейцарца по количеству побед над соперниками из топ-10. Теперь Ноле владеет и этим историческим рекордом. В случае выигрыша этого финала немногочисленные болельщики Джоковича уже наверняка могут подтвердить фактами разговоры о статусе величайшего. Новак лучше всех понимает, что стоит на кону и пообещал провести матч с Медведевым, как последний в жизни. Вряд ли стоит сомневаться, что именно так он и сделает.
По ходу турнира Новак немного страдал, во многих матчах очень долго искал свою игру, но ни одна из побед не вызывала сомнений. Как и ожидалось, больше всего проблем возникло в полуфинале против Александра Зверева, но немец провалил начало пятой партии и проиграл уже одиннадцатый матч против игроков топ-10 на Шлемах при отсутствии побед. Пока что молодое поколение не знает, как побеждать Джоковича в пятисетовом формате, и он этому несказанно рад. Если Мастерсами и Итоговыми турнирами он уже спокойно может пожертвовать, то на ТБШ всегда играет до конца.
Даниил Медведев
Российскому теннисисту, который с 12 лет живет во Франции, очень повезло с жеребьевкой, путь в финал оказался открытым. В его части сетки потенциально главный конкурент Стефанос Циципас запомнился больше не игрой, а затяжными переодеваниями и досрочно выбыл из турнира, проиграв преемнику Надаля Карлосу Алькарасу. Это позволило канадцу Оже-Альяссиму провести дебютный полуфинал на таком уровне, но Феликс, который проиграв все 8 своих финалов ATP в карьере, ожидаемо не справился ментально. Поведя с брейком во второй партии, он не реализовал два сетпойнта, после чего не смог вернуть веру в свои силы. Забрать один сет у Медведева удалось только квалифаеру Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов, который в это время должен был играть на челленджере в Киеве. Но и в том матче особой интриги не было.
Медведев уже установил национальный рекорд, став первым теннисистом из своей страны, который во второй раз сыграет в финале US Open. Ранее титул здесь брал лишь Марат Саффин в 2000-м году.
Путь на турнире
|Стадия
|Джокович
|Медведев
|1-й круг
|Руне (6-1 6-7 6-2 6-1) №145 ATP
|Гаске (6-4 6-3 6-1) №79 ATP
|2-й круг
|Грикспор (6-2 6-3 6-2) №121 ATP
|Кепфер (6-4 6-1 6-2) №57 ATP
|3-й круг
|Нисикори (6-7 6-3 6-3 6-2) №56 ATP
|Андухар (6-0 6-4 6-3) №74 ATP
|4-й круг
|Бруксби (1-6 6-3 6-2 6-2) №99 ATP
|Эванс (6-3 6-4 6-3) №27 ATP
|1/4 финала
|Берреттини (5-7 6-2 6-2 6-3) №8 ATP
|ван де Зандсхулп (6-3 6-0 4-6 7-5) №117 ATP
|1/2 финала
|Зверев (4-6 6-2 6-4 4-6 6-2) №4 ATP
|Оже-Альяссим (6-4 7-5 6-2) №15 ATP
Статистика на турнире
|Джокович
|Медведев
|% выигранных геймов
|62.6
|67.5
|средний рейтинг соперников
|72.2
|61.5
|выиграно очков на подаче, %
|68.3
|73.5
|эйсы/гейм
|0.73
|0.83
|двойные ошибки/гейм
|0.24
|0.17
|% первой подачи
|63.5
|66.0
|выиграно очков на первой подаче, %
|77.3
|82.2
|выиграно очков на второй подаче, %
|52.7
|56.7
|выиграно очков на приеме, %
|42.9
|47.5
|виннерсы/гейм
|1.23
|1.25
|невынужденные ошибки/гейм
|1.03
|0.78
|реализация брейкпоинтов, %
|48.7
|52.9
|выходы к сетке/гейм
|0.91
|0.8
|успешные выходы к сетке, %
|72.7
|67.7
|средняя продолжительность матча
|2:54
|1:55
Прогноз
Если взглянуть на таблицу со статистикой, то Медведев практически во всех компонентах является лучше своего соперника. Перед финалом Australian Open-2021 многие всерьез считали его фаворитом в матче против Джоковича. Тогда серб решил не откладывать дело в долгий ящик и разобрался в трех сетах, несмотря на далеко не самую убедительную игру по ходу турнира. Вероятно, на этот раз мало что изменится. Возможно, российский теннисист и сможет зацепить одну или две партии. Очень многое будет зависеть от самого Джоковича. Если он включит God Mode с самого начала, то все закончится раньше, если игру придется искать чуть дольше, то в матче обязательно будет интрига. Все же Медведев очень сильный и умелый теннисист на харде, но не стоит забывать, что против него будет играть великий и ужасный Новак, мотивация которого будет на уровне Эмпайр-стейт-билдинг.
Прогноз Sport.ua: победа Джоковича в четырех сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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