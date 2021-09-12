Новак Джокович – Даниил Медведев. Прогноз и анонс финала US Open

Новак пришел забрать свое и его не остановить

  • 12.09.2021 11:30
  • 247 просмотров
  • 0 комментариев
Новак Джокович – Даниил Медведев. Прогноз и анонс финала US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Даниил Медведев

Двенадцатого сентября состоится финальный поединок в рамках одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису. В матче за титул сойдутся лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии и второй номер посева Даниил Медведев из России. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
 
Награда за победу в матче составляет 800 рейтинговых очков и $1,250,000 в дополнение к $1,250,000 и 1200 очков, которые уже заработаны. Оба теннисиста останутся на своих местах при любом исходе встречи. Это будет 31-й финал ТБШ для Джоковича и девятый в Нью-Йорке. Ранее он проиграл здесь пять матчей за титул – столько же, как и на остальных Шлемах вместе взятых. Медведев во второй раз сразится за титул на американском мейджоре, также у него был еще один финал в Австралии. Побед пока не было.
 
Новак Джокович
 
Сербский теннисист приехал на турнир с четкой целью – собрать календарный Большой шлем. У мужчин подобное в последний раз удавалось Роду Лейверу еще в 1962 году. С тех пор больше трех титул за год никто не выигрывал. Единственный раз до этого Новак играл в четырех финалах ТБШ в течение одного сезона в 2015 году, но в Париже его остановил Рафаэль Надаль.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Благодаря выходу в финал Джокович сравнялся по количеству матчей за титул на турнирах Grand Slam с Роджером Федерером, но побед у них пока равное количество – по 20. Столько же имеет и Рафаэль Надаль. По ходу соревнований серб еще и превзошел швейцарца по количеству побед над соперниками из топ-10. Теперь Ноле владеет и этим историческим рекордом. В случае выигрыша этого финала немногочисленные болельщики Джоковича уже наверняка могут подтвердить фактами разговоры о статусе величайшего. Новак лучше всех понимает, что стоит на кону и пообещал провести матч с Медведевым, как последний в жизни. Вряд ли стоит сомневаться, что именно так он и сделает.
 
По ходу турнира Новак немного страдал, во многих матчах очень долго искал свою игру, но ни одна из побед не вызывала сомнений. Как и ожидалось, больше всего проблем возникло в полуфинале против Александра Зверева, но немец провалил начало пятой партии и проиграл уже одиннадцатый матч против игроков топ-10 на Шлемах при отсутствии побед. Пока что молодое поколение не знает, как побеждать Джоковича в пятисетовом формате, и он этому несказанно рад. Если Мастерсами и Итоговыми турнирами он уже спокойно может пожертвовать, то на ТБШ всегда играет до конца.
 
Даниил Медведев
 
Российскому теннисисту, который с 12 лет живет во Франции, очень повезло с жеребьевкой, путь в финал оказался открытым. В его части сетки потенциально главный конкурент Стефанос Циципас запомнился больше не игрой, а затяжными переодеваниями и досрочно выбыл из турнира, проиграв преемнику Надаля Карлосу Алькарасу. Это позволило канадцу Оже-Альяссиму провести дебютный полуфинал на таком уровне, но Феликс, который проиграв все 8 своих финалов ATP в карьере, ожидаемо не справился ментально. Поведя с брейком во второй партии, он не реализовал два сетпойнта, после чего не смог вернуть веру в свои силы. Забрать один сет у Медведева удалось только квалифаеру Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов, который в это время должен был играть на челленджере в Киеве. Но и в том матче особой интриги не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Медведев уже установил национальный рекорд, став первым теннисистом из своей страны, который во второй раз сыграет в финале US Open. Ранее титул здесь брал лишь Марат Саффин в 2000-м году.

Путь на турнире

Стадия   Джокович   Медведев
1-й круг  Руне (6-1 6-7 6-2 6-1) №145 ATP  Гаске (6-4 6-3 6-1) №79 ATP
2-й круг  Грикспор (6-2 6-3 6-2) №121 ATP  Кепфер (6-4 6-1 6-2) №57 ATP
3-й круг  Нисикори (6-7 6-3 6-3 6-2) №56 ATP  Андухар (6-0 6-4 6-3) №74 ATP
4-й круг  Бруксби (1-6 6-3 6-2 6-2) №99 ATP  Эванс (6-3 6-4 6-3) №27 ATP
1/4 финала  Берреттини (5-7 6-2 6-2 6-3) №8 ATP  ван де Зандсхулп (6-3 6-0 4-6 7-5) №117 ATP
1/2 финала  Зверев (4-6 6-2 6-4 4-6 6-2) №4 ATP Оже-Альяссим (6-4 7-5 6-2) №15 ATP

Статистика на турнире

   Джокович  Медведев
% выигранных геймов 62.6 67.5
средний рейтинг соперников 72.2 61.5
выиграно очков на подаче, % 68.3 73.5
эйсы/гейм 0.73 0.83
двойные ошибки/гейм 0.24 0.17
% первой подачи 63.5 66.0
выиграно очков на первой подаче, % 77.3 82.2
выиграно очков на второй подаче, % 52.7 56.7
выиграно очков на приеме, % 42.9 47.5
виннерсы/гейм 1.23 1.25
невынужденные ошибки/гейм 1.03 0.78
реализация брейкпоинтов, % 48.7 52.9
выходы к сетке/гейм 0.91 0.8
успешные выходы к сетке, % 72.7 67.7
средняя продолжительность матча 2:54 1:55

Прогноз
 
Если взглянуть на таблицу со статистикой, то Медведев практически во всех компонентах является лучше своего соперника. Перед финалом Australian Open-2021 многие всерьез считали его фаворитом в матче против Джоковича. Тогда серб решил не откладывать дело в долгий ящик и разобрался в трех сетах, несмотря на далеко не самую убедительную игру по ходу турнира. Вероятно, на этот раз мало что изменится. Возможно, российский теннисист и сможет зацепить одну или две партии. Очень многое будет зависеть от самого Джоковича. Если он включит God Mode с самого начала, то все закончится раньше, если игру придется искать чуть дольше, то в матче обязательно будет интрига. Все же Медведев очень сильный и умелый теннисист на харде, но не стоит забывать, что против него будет играть великий и ужасный Новак, мотивация которого будет на уровне Эмпайр-стейт-билдинг.

Прогноз Sport.ua: победа Джоковича в четырех сетах

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности