Новак Джокович – Даниил Медведев. Прогноз и анонс финала US Open

Двенадцатого сентября состоится финальный поединок в рамках одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису. В матче за титул сойдутся лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии и второй номер посева Даниил Медведев из России. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.



Награда за победу в матче составляет 800 рейтинговых очков и $1,250,000 в дополнение к $1,250,000 и 1200 очков, которые уже заработаны. Оба теннисиста останутся на своих местах при любом исходе встречи. Это будет 31-й финал ТБШ для Джоковича и девятый в Нью-Йорке. Ранее он проиграл здесь пять матчей за титул – столько же, как и на остальных Шлемах вместе взятых. Медведев во второй раз сразится за титул на американском мейджоре, также у него был еще один финал в Австралии. Побед пока не было.



Новак Джокович



Сербский теннисист приехал на турнир с четкой целью – собрать календарный Большой шлем. У мужчин подобное в последний раз удавалось Роду Лейверу еще в 1962 году. С тех пор больше трех титул за год никто не выигрывал. Единственный раз до этого Новак играл в четырех финалах ТБШ в течение одного сезона в 2015 году, но в Париже его остановил Рафаэль Надаль.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Благодаря выходу в финал Джокович сравнялся по количеству матчей за титул на турнирах Grand Slam с Роджером Федерером, но побед у них пока равное количество – по 20. Столько же имеет и Рафаэль Надаль. По ходу соревнований серб еще и превзошел швейцарца по количеству побед над соперниками из топ-10. Теперь Ноле владеет и этим историческим рекордом. В случае выигрыша этого финала немногочисленные болельщики Джоковича уже наверняка могут подтвердить фактами разговоры о статусе величайшего. Новак лучше всех понимает, что стоит на кону и пообещал провести матч с Медведевым, как последний в жизни. Вряд ли стоит сомневаться, что именно так он и сделает.



По ходу турнира Новак немного страдал, во многих матчах очень долго искал свою игру, но ни одна из побед не вызывала сомнений. Как и ожидалось, больше всего проблем возникло в полуфинале против Александра Зверева, но немец провалил начало пятой партии и проиграл уже одиннадцатый матч против игроков топ-10 на Шлемах при отсутствии побед. Пока что молодое поколение не знает, как побеждать Джоковича в пятисетовом формате, и он этому несказанно рад. Если Мастерсами и Итоговыми турнирами он уже спокойно может пожертвовать, то на ТБШ всегда играет до конца.



Даниил Медведев



Российскому теннисисту, который с 12 лет живет во Франции, очень повезло с жеребьевкой, путь в финал оказался открытым. В его части сетки потенциально главный конкурент Стефанос Циципас запомнился больше не игрой, а затяжными переодеваниями и досрочно выбыл из турнира, проиграв преемнику Надаля Карлосу Алькарасу. Это позволило канадцу Оже-Альяссиму провести дебютный полуфинал на таком уровне, но Феликс, который проиграв все 8 своих финалов ATP в карьере, ожидаемо не справился ментально. Поведя с брейком во второй партии, он не реализовал два сетпойнта, после чего не смог вернуть веру в свои силы. Забрать один сет у Медведева удалось только квалифаеру Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов, который в это время должен был играть на челленджере в Киеве. Но и в том матче особой интриги не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Медведев уже установил национальный рекорд, став первым теннисистом из своей страны, который во второй раз сыграет в финале US Open. Ранее титул здесь брал лишь Марат Саффин в 2000-м году.

Путь на турнире

Стадия Джокович Медведев 1-й круг Руне (6-1 6-7 6-2 6-1) №145 ATP Гаске (6-4 6-3 6-1) №79 ATP 2-й круг Грикспор (6-2 6-3 6-2) №121 ATP Кепфер (6-4 6-1 6-2) №57 ATP 3-й круг Нисикори (6-7 6-3 6-3 6-2) №56 ATP Андухар (6-0 6-4 6-3) №74 ATP 4-й круг Бруксби (1-6 6-3 6-2 6-2) №99 ATP Эванс (6-3 6-4 6-3) №27 ATP 1/4 финала Берреттини (5-7 6-2 6-2 6-3) №8 ATP ван де Зандсхулп (6-3 6-0 4-6 7-5) №117 ATP 1/2 финала Зверев (4-6 6-2 6-4 4-6 6-2) №4 ATP Оже-Альяссим (6-4 7-5 6-2) №15 ATP

Статистика на турнире

Джокович Медведев % выигранных геймов 62.6 67.5 средний рейтинг соперников 72.2 61.5 выиграно очков на подаче, % 68.3 73.5 эйсы/гейм 0.73 0.83 двойные ошибки/гейм 0.24 0.17 % первой подачи 63.5 66.0 выиграно очков на первой подаче, % 77.3 82.2 выиграно очков на второй подаче, % 52.7 56.7 выиграно очков на приеме, % 42.9 47.5 виннерсы/гейм 1.23 1.25 невынужденные ошибки/гейм 1.03 0.78 реализация брейкпоинтов, % 48.7 52.9 выходы к сетке/гейм 0.91 0.8 успешные выходы к сетке, % 72.7 67.7 средняя продолжительность матча 2:54 1:55

Прогноз



Если взглянуть на таблицу со статистикой, то Медведев практически во всех компонентах является лучше своего соперника. Перед финалом Australian Open-2021 многие всерьез считали его фаворитом в матче против Джоковича. Тогда серб решил не откладывать дело в долгий ящик и разобрался в трех сетах, несмотря на далеко не самую убедительную игру по ходу турнира. Вероятно, на этот раз мало что изменится. Возможно, российский теннисист и сможет зацепить одну или две партии. Очень многое будет зависеть от самого Джоковича. Если он включит God Mode с самого начала, то все закончится раньше, если игру придется искать чуть дольше, то в матче обязательно будет интрига. Все же Медведев очень сильный и умелый теннисист на харде, но не стоит забывать, что против него будет играть великий и ужасный Новак, мотивация которого будет на уровне Эмпайр-стейт-билдинг.

Прогноз Sport.ua: победа Джоковича в четырех сетах