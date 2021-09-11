Люксембург. Цуренко одержала победу на старте квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№180 WTA) начала выступление в квалификации турнира в Люксембурге.

В полуфинале квалификации 32-летняя украинка в трех сетах разобралась с 27-летней японкой Эри Ходзуми (№356 WTA).

Люксембург. Полуфинал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Эри Ходзуми (Япония) – 6:3, 3:6, 6:2

В финале квалификации соперницей Цуренко станет победитель матча между испанской Кристиной Буксой (№161WTA) и 18-летней дебютанткой Мари Векерле из Люксембурга.

Напомним, в конце августа Цуренко проиграла матч квалификации US Open.