Люксембург. Цуренко одержала победу на старте квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№180 WTA) начала выступление в квалификации турнира в Люксембурге.
В полуфинале квалификации 32-летняя украинка в трех сетах разобралась с 27-летней японкой Эри Ходзуми (№356 WTA).
Люксембург. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Эри Ходзуми (Япония) – 6:3, 3:6, 6:2
В финале квалификации соперницей Цуренко станет победитель матча между испанской Кристиной Буксой (№161WTA) и 18-летней дебютанткой Мари Векерле из Люксембурга.
Напомним, в конце августа Цуренко проиграла матч квалификации US Open.
Источник — Sport.ua
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