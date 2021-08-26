Украинцев не осталось. Цуренко проиграла матч квалификации US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№189 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В полуфинале отбора украинка уступила второй сеяной Анне-Каролине Шмидловой из Словакии (№92 WTA).
US Open. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:4, 3:6, 7:5
Цуренко была последней представительницей Украины, которая продолжала борьбу в квалификации. Ранее из борьбы за путевку в основу выбыли Катарина Завацкая, Дарья Снигур, Сергей Стаховский, Илья Марченко и Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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