Украинцев не осталось. Цуренко проиграла матч квалификации US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№189 WTA) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США.



В полуфинале отбора украинка уступила второй сеяной Анне-Каролине Шмидловой из Словакии (№92 WTA).



US Open. Полуфинал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:4, 3:6, 7:5



Цуренко была последней представительницей Украины, которая продолжала борьбу в квалификации. Ранее из борьбы за путевку в основу выбыли Катарина Завацкая, Дарья Снигур, Сергей Стаховский, Илья Марченко и Катерина Козлова.