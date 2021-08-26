Марченко завершил борьбу в квалификации US Open

Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата США.
В полуфинале отбора украинец проиграл чеху Иржи Легечке (№192 ATP).
US Open. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:4, 6:7(10), 4:6
В финале квалификации Легечка сыграет против Джема Илкеля (№198 ATP).
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Источник — Sport.ua
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