Металлист – Оболонь: ПФЛ ждет оценки эпизодов от Комитета арбитров УАФ

Киевская «Оболонь» очень недовольна арбитражем в матче против лидера Первой лиги – «Металлиста» из Харькова (0:3).

Совет ПФЛ еще не определил, когда заслушает на своем заседании претензии ФК «Оболонь» по судейству в поединке пятого тура Первой лиги с «Металлистом».

По имеющейся информации, Комитет арбитров УАФ вынес вердикт лишь по эпизоду с назначением пенальти в ворота киевлян, тогда как у «пивоваров» есть претензии еще по более чем десяти игровых моментам.

Когда информация от Комитета арбитров УАФ будет получена в полном объеме, тогда вопрос по судейству в матче «Металлист» – «Оболонь» и будет внесен в повестку дня Совета ПФЛ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие две недели.