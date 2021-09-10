Металлист – Оболонь: ПФЛ ждет оценки эпизодов от Комитета арбитров УАФ

Киевская «Оболонь» очень недовольна арбитражем в матче против лидера Первой лиги – «Металлиста» из Харькова (0:3).
Совет ПФЛ еще не определил, когда заслушает на своем заседании претензии ФК «Оболонь» по судейству в поединке пятого тура Первой лиги с «Металлистом».
По имеющейся информации, Комитет арбитров УАФ вынес вердикт лишь по эпизоду с назначением пенальти в ворота киевлян, тогда как у «пивоваров» есть претензии еще по более чем десяти игровых моментам.
Когда информация от Комитета арбитров УАФ будет получена в полном объеме, тогда вопрос по судейству в матче «Металлист» – «Оболонь» и будет внесен в повестку дня Совета ПФЛ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие две недели.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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