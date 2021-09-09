Роберто МАРТИНЕС: «Белорусы провели очень хороший поединок»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выездную победу над национальной командой Беларуси (1:0) в выездном поединке отбора на ЧМ-2022.
«Сборная Беларуси впечатляюще провела предыдущие матчи против соперников из Чехии и Уэльса. Я думаю, что она заслужила взять очки в одном из трех сентябрьских матчей. Белорусы провели очень хороший поединок и сегодня. Они проделали большую работу и не дали нам забить второй мяч. Местами соперник действовал весьма агрессивно и опасно контратаковал. Если бы мы забили второй мяч, то, думаю, игра бы пошла по более благоприятному для нас сценарию», — считает Мартинес.
Источник — УЕФА
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