Бельгия скромно обыграла Беларусь, ничья Уэльса

Бельгия уверенно лидирует

  • 08.09.2021 23:53
  • 79 просмотров
  • 1 комментарий
Бельгия скромно обыграла Беларусь, ничья Уэльса
© Getty Images/Global Images Ukraine

В группе E отбора ЧМ-2022 сборная Бельгии забила лишь один гол в ворота Беларуси и продолжает уверенно лидировать в своей группе.

В другом поединке Уэльс не сумел одолеть Эстонию.

Группа E

Беларусь - Бельгия 0:1
Гол: Прат, 33

Уэльс - Эстония 0:0

1. Бельгия - 16
2. Чехия - 7
3. Уэльс - 7
4. Беларусь - 3
5. Эстония - 1

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    googlle
    googlle, 09.09.2021 00:12
    0
    У Бельгії навіть в заявці більшої частини основи не було, тому і "збірна Бельгії забила лише один гол в ворота Білорусі"
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