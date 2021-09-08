Бельгия скромно обыграла Беларусь, ничья Уэльса

В группе E отбора ЧМ-2022 сборная Бельгии забила лишь один гол в ворота Беларуси и продолжает уверенно лидировать в своей группе.
В другом поединке Уэльс не сумел одолеть Эстонию.
Группа E
Беларусь - Бельгия 0:1
Гол: Прат, 33
Уэльс - Эстония 0:0
1. Бельгия - 16
2. Чехия - 7
3. Уэльс - 7
4. Беларусь - 3
5. Эстония - 1
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Источник — Sport.ua
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