Беларусь
0 : 0
Бельгия
08.09.2021 21:45

Беларусь – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Главное для номинальных хозяев – не пропустить 8 мячей, как в марте

  • 06.09.2021 11:38
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Беларусь – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© rbfa.be

В среду, 8 сентября, состоится матч европейской квалификации чемпионата мира-2022 в группе E между сборными Беларуси и Бельгии. Поединок пройдет в российской Казани и начнется в 21:45 по Киеву.

Беларусь

 

Сборная Беларуси де-факто уже провалила этот отбор. После четырех туров у команды Георгия Кондратьева в активе всего три очка, которые были набраны благодаря победе над Эстонией (4:2) в первом туре. Однако затем последовали три поражения подряд, в том числе 0:8 от Бельгии на выезде в марте.

Впрочем, если учесть, что Беларусь ни разу не играла в финальной части чемпионатов мира и Европы, то ожидания от её выступления не столь велики. Но все же белорусские болельщики, безусловно, хотят, чтобы их мечты воплотились в реальность. Однако пока предпосылок к этому нет, отставание от второго места, позволяющего сыграть в стыковых матчах, составляет уже четыре очка.

Бельгия

 

«Красные дьяволы» уже несколько лет считаются едва ли не самой сильной сборной мирового футбола, что подтверждает 1 место в рейтинге ФИФА. Однако на Мундиалях и Евро им пока так и не удалось триумфовать. Пока они являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира, поскольку стали третьими в 2018 году в России, а на Евро-2020 в четвертьфинале проиграли будущим триумфаторам – Италии.

В нынешнем отборе Бельгия уже практически гарантировала себе путевку на Мундиаль. После пяти сыгранных матчей команда Роберто Мартинеса занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Отставание от Чехии, которая идет второй, составляет 6 баллов. Именно чехов бельгийцы разгромили со счетом 3:0 в минувшее воскресенье, так что теперь они едут досрочно снимать де-юре вопрос о том, кто выиграет группу.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Бельгия одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.14 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Беларусь: Черник – Золотов, Сачивко, Рахманов, Швецов, Антилевский, Климович, Корзун, Эбонг, Бегунов, Лисакович.

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Денайер, Мехеле, Кастань, Витцель, Ванакен, Карраско, Троссард, Э. Азар, Лукаку.

8 сентября, среда

Беларусь – Бельгия
Казань. Центральный стадион. 21:45
ТВ-трансляция на видеосервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 0:3
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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