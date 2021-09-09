В среду, 8 сентября, состоялся очередной поединок группового этапа отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Бельгии в гостях обыграла Беларусь со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Беларусь — Бельгия — 0:1
Голы: Прат, 33
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Деннис Прат (Бельгия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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