Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Армения U-21

Поединок состоится во вторник, 7 сентября

  • 07.09.2021 08:36
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Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Армения U-21
© УАФ

Во вторник, 7 сентября, пройдет матч 2-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Армении.

Матч состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Украина U-21 – Армения U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Армения U-21.

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Источник — Sport.ua

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