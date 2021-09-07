Во вторник, 7 сентября, пройдет матч 2-го тура группового раунда квалификации чемпионата Европы среди команд до 21 года, в котором сыграют молодежные сборные Украины и Армении.
Матч состоится в Ковалевке на стадионе «Колос». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Украина U-21 – Армения U-21. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина U-21 – Армения U-21.
Источник — Sport.ua
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