ЭДМАР: «Идея — приглашать украинских игроков в США и Бразилию»

Бывший футболист харьковского «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Эдмар рассказал об агентстве, которое он открыл вместе с экс-игроком «Металлиста» Клейтоном Шавьером.

«У меня была идея приглашать украинских игроков в США и Бразилию. Почему бы и нет? Украинские молодые футболисты очень перспективные. Есть варианты. Сюда приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот? Пока этого еще никто не сделал. Мы с Клейтоном Хавьером открыли такое агентство, но мы только начали, и нужно время, чтобы изучить рынок.

Мы — скромные парни, будем потихоньку все это делать, открыли свой Instagram. Главное — правильно начать, и чтобы все было четко. Мы знаем, что этим рынком занимается много людей, и, чтобы быть успешным, нужно заниматься серьезно. Таким еще никто не занимался. Было бы интересно взять какого-то молодого украинца и отвезти в Бразилию, чтобы он набрал определенный опыт. Бразильский чемпионат — это хороший вариант, там можно раскрутиться. Молодым украинцам нужно доверять. Если мы все сделаем правильно, то все получится», — отметил Эдмар.