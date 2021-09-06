ЭДМАР: «Идея — приглашать украинских игроков в США и Бразилию»

Бывший хавбек сборной Украины рассказал о своем футбольном агентстве

  • 06.09.2021 16:55
  • 748 просмотров
  • 3 комментария
ЭДМАР: «Идея — приглашать украинских игроков в США и Бразилию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист харьковского «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Эдмар рассказал об агентстве, которое он открыл вместе с экс-игроком «Металлиста» Клейтоном Шавьером.

«У меня была идея приглашать украинских игроков в США и Бразилию. Почему бы и нет? Украинские молодые футболисты очень перспективные. Есть варианты. Сюда приезжает много бразильцев, почему бы не сделать наоборот? Пока этого еще никто не сделал. Мы с Клейтоном Хавьером открыли такое агентство, но мы только начали, и нужно время, чтобы изучить рынок.

Мы — скромные парни, будем потихоньку все это делать, открыли свой Instagram. Главное — правильно начать, и чтобы все было четко. Мы знаем, что этим рынком занимается много людей, и, чтобы быть успешным, нужно заниматься серьезно. Таким еще никто не занимался. Было бы интересно взять какого-то молодого украинца и отвезти в Бразилию, чтобы он набрал определенный опыт. Бразильский чемпионат — это хороший вариант, там можно раскрутиться. Молодым украинцам нужно доверять. Если мы все сделаем правильно, то все получится», — отметил Эдмар.

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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    VIPsector1
    VIPsector1, 06.09.2021 17:25
    0
    Эдмар, спасибо за всё, что ты сделал для Металлиста и харьковчан! Я очень жду и верю, что Харьков для тебя станет таким же родным и близким, как и ты для тМеталлиста. Уважаю вас как игрока. И очень уважаю как человека! Удачи во всех ваших начинаниях. Но очень жаль, что не тренерская работа. Ваш опыт, авторитет слагаемые успеха. Подумайте, Эдмар. И да, прошу вас передать привет Хавьеру! Он лучший среди лучших! Спасибо!
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 06.09.2021 17:06
    +1
    Можно игроков Шахтера, например вместо Мариуполя в Сан Паулу а оттуда бразила.
    Эдик скоро по Вайберу Ринат напишет жди
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    iravik83
    iravik83, 06.09.2021 16:59
    +4
    интересненько!!Эдик держи в курсе буду следить за реалити шоу!!
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