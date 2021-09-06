Стало известно, почему Миколенко покинул расположение сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко в воскресенье покинул расположение сборной Украины.
По информации пресс-службы УАФ, игрок пожаловался на боль в ноге, поэтому, чтобы избежать риска углубления возможного повреждения, Александр Петраков отпустил его в клуб.
Ранее расположение национальной команды покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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