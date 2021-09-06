Владимир МИКИТИН: «Это был один из лучших поединков нашей сборной»

Сборные Украины и Франции не определили победителя в поединке отборочного цикла чемпионата мира (1:1).
Экс-защитник национальной сборной Украины Владимир Микитин рассказал, что ему понравилось в действиях подопечных Александра Петракова и на устранение каких недостатков нужно обратить внимание.
«На мой взгляд, это был один из лучших поединков нашей сборной в последнее время. Важно, что наши старались играть быстро, мяч практически не задерживался в средней зоне, было много вертикальных передач, что свидетельствовало о стремлении хозяев искать самые короткие пути к владениям чемпионов мира. Я считаю, что наши ребята наиграли на ничью, более того, с позиции силы, и были ближе к победе, чем французы.
Что беспокоит? Далеко не всегда надежны защитники, есть проблемы с подстраховкой, иногда они не предугадывают ход событий на поле. Так не должно быть: если тебе доверили место в обороне, то, по крайней мере, ты не должен позволять себя обыгрывать один в один. Здесь есть еще над чем работать.
Хотя уровень подготовки продемонстрированный подопечными Александра Петракова в поединке с французами позволяет надеяться, что они могут в оставшихся матчах добиться максимального результата. Однако это, действительно, именно тот случай, когда все зависит от них самих», - сказал Микитин.
Напомним, что национальная сборная Украины в своей отборочной группе занимает третье место, набрав пять очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Современный футбол заставляет рисковать, обыгрывать (даже вратари сейчас частенько участвуют в этом), начинать атаки острыми пасами и т.д. Если "надежно" выбивать мяч за ближайшие пределы поля - это усложнит в разы задачу забить гол! Автобус, если кратко!
Другое дело, что в хороших командах защитники чувствуют друг друга с полувзгляда, и если один начал обводить или финтить, то ближайший партнер уже должен быть готов к возможной обрезке! Думаю, об этом хотел сказать Никитин!
А в целом - спасибо нашим футболистам за самоотдачу и достойную игру с французами! Не было ощущения "лишь бы продержаться"!!! Даже немного осадочек остался, что всего лишь ничья! )))
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