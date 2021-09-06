В среду, 8 сентября, на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине вместимостью 16 тысяч зрителей состоится матч шестого тура группового этапа отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Косово и Испании. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Косово

Сентябрьские матчи косовары пока могут занести себе в актив. «Золотые мальчики» на выезде минимально обыграли Грузию и дома сыграли вничью с Грецией. Правда, им это особо не помогло в турнирном плане, поскольку до этого были поражения от Испании и Швеции. В итоге подопечные Бернара Шалланда имеют в своем активе четыре очка и занимают третье место в турнирной таблице. В принципе, неплохо, как для такой команды, как Косово, потому что тягаться с Испанией и Швецией ей еще рано.

Конечно, сборная Косова является явным аутсайдером этого противостояния и надеяться на то, что она сможет зацепить какие-то очки, не стоит. Впрочем, одно можно сказать точно: дать бой испанцам Косово под силу, что они уже неоднократно делали в поединках с заведомо более сильными соперниками.

Испания

Испанцы пока лидируют в турнирной таблице. В их активе 10 очков в пяти матчах. Однако лидерство «Фурии Рохи» находится под огромным вопросом, поскольку ей на пятки наступает Швеция, у которой девять очков и две игры в запасе. Таким образом, Испании больше нельзя терять очки, если она хочет выходить на чемпионат мира напрямую. Любой другой результат в этой группе для команды Луиса Энрике будет считаться провальным.

В сентябре Испания уже успела проиграть Швеции, что и значительно осложнило задачу занять первое место, а также разгромила Грузию. До этого также была сенсационная ничья с Грецией, а также победы над Грузией и Косово. Отсюда и имеем такой результат в таблице.

На летнем Евро-2020 Испания дошла до полуфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила будущим победителям турнира итальянцам. Испанцы лишь в третьем матче группы обеспечили себе выход в плей-офф, где сначала в овертайме одолели Хорватию, а затем по пенальти прошли Швейцарию.

История встреч

Первая игра команд в рамках отбора на ЧМ-2022 стала дебютным очным противостоянием соперников. Встреча состоялась 31 марта и завершилась со счетом 3:1 в пользу Испании. На голы Дани Ольмо, Феррана Торреса и Жерара Морено косовары ответили лишь голом престижа в исполнении Бесара Халими.

Ориентировочные составы

Косово: Мурич, Хадерджонай, Алити, Рахмани, Войвода, Бериша, Дрешевич, Муслия, Рашица, Мурики, Битики.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Гайя, Льоренте, Бусткетс, Солер, Сарабия, Торрес, Мората.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

8 сентября, среда