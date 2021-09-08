Группа B. Испания справилась с аутсайдером, неожиданная неудача Швеции

В группе B отбора на ЧМ-2022 продолжает лидировать сборная Испании, хотя команда Луиса Энрике сумела забить только два гола в ворота аутсайдера Косово.
В другой встрече Швеция неожиданно уступила Греции, которая остается в битве за 2-е место.
Группа B
Греция - Швеция 2:1
Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 - Квайсон
Косово - Испания 0:2
Голы: Форналс, 32, Торрес, 90
1. Испания - 13
2. Швеция - 9
3. Греция - 6
4. Косово - 4
5. Грузия - 1
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Источник — Sport.ua
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