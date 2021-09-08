Группа B. Испания справилась с аутсайдером, неожиданная неудача Швеции

Испаницы уверенно лидируют

  • 08.09.2021 23:46
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  • 1 комментарий
Группа B. Испания справилась с аутсайдером, неожиданная неудача Швеции
© AS

В группе B отбора на ЧМ-2022 продолжает лидировать сборная Испании, хотя команда Луиса Энрике сумела забить только два гола в ворота аутсайдера Косово.

В другой встрече Швеция неожиданно уступила Греции, которая остается в битве за 2-е место.

Группа B

Греция - Швеция 2:1
Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 - Квайсон

Косово - Испания 0:2
Голы: Форналс, 32, Торрес, 90

1. Испания - 13
2. Швеция - 9
3. Греция - 6
4. Косово - 4
5. Грузия - 1

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 08.09.2021 23:53
    0
    Да,шведы по-жизни непонятная команда.
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