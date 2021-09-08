Группа B. Испания справилась с аутсайдером, неожиданная неудача Швеции

В группе B отбора на ЧМ-2022 продолжает лидировать сборная Испании, хотя команда Луиса Энрике сумела забить только два гола в ворота аутсайдера Косово.

В другой встрече Швеция неожиданно уступила Греции, которая остается в битве за 2-е место.

Группа B

Греция - Швеция 2:1

Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 78 - Квайсон

Косово - Испания 0:2

Голы: Форналс, 32, Торрес, 90

1. Испания - 13

2. Швеция - 9

3. Греция - 6

4. Косово - 4

5. Грузия - 1