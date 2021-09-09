В среду, 8 сентября, состоялся очередной поединок группового этапа отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Испании на выезде обыграла Косово со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Косово — Испания — 0:2
Голы: Форналс, 32, Торрес, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Испания).
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Источник — Футбол 1/2/3
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