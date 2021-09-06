В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Испании на своем поле разгромила национальную команду Грузии со счетом 4:0.
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Испания).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Гайя (Испания).
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Источник — Sport.ua
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