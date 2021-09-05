В воскресенье, 5 сентября, в Бадахосе на стадионе «Нуэво Виверо» состоится матч пятого тура европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Испании и Грузии. Стартовый свисток португальского арбитра Тиагу Мартинша из Оэйраша прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Сентябрьская часть отборочного раунда для коллектива Луиса Энрике началась с максимально тяжелой игры против Швеции на ее поле, по итогам которой «Фурия Роха» окончательно утратила лидерство группе из пяти команд, которая не казалась для нее уж очень сложной. Однако, как и при стартовой осечке против Греции (1:1) или той же первой игры против Швеции на Евро-2020 (0:0), испанские футболисты не показали присущего им футбола. Что характерно, даже с такими результатами Испания совершенно не лишилась шансов на выход в следующий раунд даже с первой позиции, так как ответная игра против Швеции ей еще только предстоит.

Ключевыми проблемами коллектива Луиса Энрике на данный момент являются сложности со сменой поколений, отсутствие ярко выраженных лидеров в коллективе, а также присущий данной сборной командный футбол, с которым нередко удается справляться соперникам. Особенно детально наблюдать за нестабильностью сборной Испании можно было наблюдать на примере Карлоса Солера, который дебютировал на национальном уровне в прошлой игре. Полузащитник умудрился организовать гол в чужие и свои ворота буквально за пару-тройку минут – вот в таком стиле и играет «Фурия роха» в современных реалиях.

Грузия

Что касается коллектива Вилли Саньоля, то для него отборочный цикл уже можно считать неудачно завершенным досрочно. «Крестоносцы» были вынуждены стартовать матчами против явных фаворитов квинтета в лице Швеции (0:1) и Испании (1:2), прогнозируемо не набрали очки, в результате чего сейчас озадачены мыслями лишь о том, как бы побыстрее покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.

Ко всему прочему, на сентябрьскую часть квалификации не поехал явный лидер национальной команды Хвича Кварацхелия, который уже давно перерос уровень казанского «Рубина», за который на данный момент выступает, однако так и не совершил переход в новый клуб более высокого уровня в минувшее трансферное окно. С другой стороны, хорошо знакомый нам Георгий Цитаишвили вряд ли бы мог получить возможность дебютировать в составе своей новой национальной команды во время текущей фазы отборочного цикла.

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Альба, Ляпорт, Гарсия, Аспиликуэта – Солер, Бускетс, Коке – Торрес, Мората, Траоре.

Грузия: Лория – Аразов, Кашия, Хочолава, Чабрадзе – Абурджания, Канкава – Джигаури, Казаишвили, Цитаишвили – Квилитая.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре испанцы должны отходить от серии поражений с уверенной победой. Нашей ставкой будет позиция – Испания победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.60 по линии Parimatch.

5 сентября, воскресенье