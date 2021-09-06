US Open. Надежда Киченок в паре с Олару вышла в третий круг

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в третий круг парного разряда Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором круге Надежда в дуэте с румынкой Ралука Олару одержала победу в матче против тандема Андреа Петкович / Айла Томлянович (Германия / Австралия).
US Open. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Андреа Петкович / Айла Томлянович – 5:7, 6:1, 6:2
Далее по сетке седьмые сеяные Алекса Гуарачи и Дезире Кравчик (Чили / США).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.